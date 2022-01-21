На кордоні із США замерзла ціла сім’я із немовлям

Затримано чоловіка, який намагався незаконно їх переправити через кордон.

Замерзли насмерть - серед поля на кордоні США та Канади знайшла тіла чотирьох людей, серед яких немовля.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За повідомленням поліції, це була родина з Індії, яка спробувала незаконно потрапити до Сполучених Штатів у фургоні. Сім’я розділилась і частина з них пішли через кордон пішки. Вночі температура в тому районі опустилася до мінус 25 градусів.

В контрабанді людей підозрюють 47-річного чоловіка із Флориди, якого затримали неподалік кордону. У його фургоні знайшли речі загиблої дитини.

Спроби незаконно перетнути кордон з Канади до США різко зросли за останні декілька років.

Поліція Канади знайшла тіла індійської родини поблизу кордону зі США | Новини світу

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