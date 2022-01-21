Росія завозить на Донбас танки, артилерію та міномети - розвідка

Крім того, відбувається вербування найманців.

Командування російських Збройних сил перекидають на окуповану територію Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Зазначається, що від початку січня 2022-го віськову техніку везли на окуповану територію Донецької і Луганської областей залізницею та автотранспортом.

"Окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад сім тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок, інше озброєння і боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що в Росії активно відбувається вербування найманців. Їх відправляють на окуповану територію в Донецькій і Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Нагадаємо, до Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії. Тим часом в соцмережах публікують нові супутникові знімки дислокації російських військ на кордонах з Україною поблизу селища Клімово, що у Брянській області. Зокрема, із Східного військового округу на західний напрямок РФ перекидає ракетні установки "Іскандер".

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