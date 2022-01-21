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Росія завозить на Донбас танки, артилерію та міномети - розвідка

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Росія завозить на Донбас танки, артилерію та міномети - розвідка

Associated Press

Крім того, відбувається вербування найманців.

Командування російських Збройних сил перекидають на окуповану територію Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що від початку січня 2022-го віськову техніку везли на окуповану територію Донецької і Луганської областей залізницею та автотранспортом. 

"Окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад сім тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок, інше озброєння і боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що в Росії активно відбувається вербування найманців. Їх відправляють на окуповану територію в Донецькій і Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Нагадаємо, до Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії. Тим часом в соцмережах публікують нові супутникові знімки дислокації російських військ на кордонах з Україною поблизу селища Клімово, що у Брянській області. Зокрема, із Східного військового округу на західний напрямок РФ перекидає ракетні установки "Іскандер".

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