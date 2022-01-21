Зеленський вважає, що Росія може окупувати Харків

За словами президента, це стане не просто окупацією, а "початком великомасштабної війни".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

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"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно , вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований", — заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що Росії для цього лише потрібен привід.

"Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста . У Харкові проживає понад 1 млн громадян ", — підкреслив Зеленський.

За його словами, це стане не просто окупацією, а "початком великомасштабної війни".

Нагадаємо, напередодні з’явились нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

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