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Російська агресія: Іспанія відправляє свої військові кораблі у Чорне море

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Російська агресія: Іспанія відправляє свої військові кораблі у Чорне море

УНІАН

Мадрид робить це для підтримки сил НАТО.

Іспанія відправляє військові кораблі у Чорне море через російську агресію.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня. 

За словами міністерки оборони країни Маргарити Роблес, Мадрид робить це для підтримки сил НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Вона наголосила: Альянс захищатиме суверенітет будь-якої держави, яка може і хоче приєднатися до нього.

Перший з кораблів - тральщик - уже в дорозі. Іспанський фрегат відпливе днями. Мадрид також розмірковує над тим, аби відправити до Болгарії свої винищувачі.

Через російську агресію Іспанія відправляє військові кораблі у Чорне море | Новини світу

Через російську агресію Іспанія відправляє військові кораблі у Чорне море | Новини світу

До слова, напередодні свій фрегат для підтримки НАТО у Середземному і Чорному морях відправила Канада. Там заявили, що закордонна місія судна триватиме пів року.

Як повідомлялося, на шведському острові Готланд посилено боєздатність на тлі зростання військової активності Росії у Балтійському морі.  до адміністративного центру Вісбю поромом доставлено бойову техніку. Керівник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин". Частина з них уже патрулює гавань.

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