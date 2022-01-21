Російська агресія: Іспанія відправляє свої військові кораблі у Чорне море

Мадрид робить це для підтримки сил НАТО.

Іспанія відправляє військові кораблі у Чорне море через російську агресію.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

Також читайте Біля Британії помітили кораблі Росії, які Кремль може використати для нападу на Україну

За словами міністерки оборони країни Маргарити Роблес, Мадрид робить це для підтримки сил НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Вона наголосила: Альянс захищатиме суверенітет будь-якої держави, яка може і хоче приєднатися до нього.

Перший з кораблів - тральщик - уже в дорозі. Іспанський фрегат відпливе днями. Мадрид також розмірковує над тим, аби відправити до Болгарії свої винищувачі.

Через російську агресію Іспанія відправляє військові кораблі у Чорне море | Новини світу

До слова, напередодні свій фрегат для підтримки НАТО у Середземному і Чорному морях відправила Канада. Там заявили, що закордонна місія судна триватиме пів року.

Як повідомлялося, на шведському острові Готланд посилено боєздатність на тлі зростання військової активності Росії у Балтійському морі. до адміністративного центру Вісбю поромом доставлено бойову техніку. Керівник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин". Частина з них уже патрулює гавань.

Читайте також: