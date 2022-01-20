Прогноз погоди на 21 січня: в Україні будуть сніг та мороз

Прогноз погоди на 21 січня: в Україні будуть сніг та мороз

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

У п'ятницю, 21 січня, в Україні буде прохолодно, майже у всіх регіонах сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На заході, півночі та в центрі місцями буде невеликий сніг. На решті території - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 3-8 градусів морозу. Місцями на Лівобережжі опуститься до -13-15 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

В Карпатах 22 січня буде невеликий сніг. Температура вночі та вдень буде 10-15 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 21 січня буде хмарно з проясненнями. В п'ятницю вдень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра 0-2 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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