Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет снег и мороз

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.
В пятницу, 21 января, в Украине будет прохладно, почти во всех регионах будет снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На западе, севере и центре местами будет не небольшой снег. На остальной территории — без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет 3-8 градусов мороза. Местами на Левобережье опустится до -13-15 градусов. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В Карпатах 22 января небольшой снег. Температура ночью и днем будет 10-15 градусов мороза.
В Киеве 21 января облачно с прояснениями. В пятницу днем будет снег. На дорогах местами гололедица. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем на столбиках термометра 0-2 градуса мороза
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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