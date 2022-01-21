Народные приметы, обряды и обычаи 21 января 2022 года

Вечерний звездопад – на ночной мороз.
21 января церковь и верующие чтят память преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана Исповедника, преподобного Домника, преподобного Григория, чудотворца печерского, в Ближних пещерах, преподобного Григория, затворника печерского, в Дальних пещерах, священномученика Картерия, и Елладия, учеников Юлиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василисы и Марионилы, семи отроков и 20 воинов, преподобного Илии Египетского, мученика Или Тбилисского.
21 января: церковный праздник
Преподобная Домника прибыла из Карфагена в Царьград при святом царе Теодозии Великом. Здесь она приняла Крещение от Патриарха Нектария и поступила в монастырь. Строгими и длительными подвигами взошла она на высоту духовного совершенства. Праздники исцеляли больных, проявляли силу над стихиями, предсказывали будущее. Украшенная добродетелями, святая отошла в вечность непорочной девственницей в глубокой старости.
21 января: народные традиции
В этот день выносили из дома хлеб и соль, лежавшие в углу от богатой кути, и, разломав на кусочки, кормили животных. То же самое делали и с сеном.
21 января: что следует делать
Женщинам разрешалось шить и прясть. Этим днем заканчивались зимние праздники.
21 января: украинские народные приметы
- Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.
- Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.
- Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.
- Вечерний звездопад – на ночной мороз.
- Синичка утром пищит – на легкий морозец.
21 января: что нельзя делать
- ссориться;
- ругаться.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено