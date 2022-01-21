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Народные приметы, обряды и обычаи 21 января 2022 года

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Народные приметы, обряды и обычаи 21 января 2022 года

20 января снег и мороз, стоит ожидать хорошего урожая / Pexels

Вечерний звездопад – на ночной мороз.

21 января церковь и верующие чтят память преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана Исповедника, преподобного Домника, преподобного Григория, чудотворца печерского, в Ближних пещерах, преподобного Григория, затворника печерского, в Дальних пещерах, священномученика Картерия, и Елладия, учеников Юлиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василисы и Марионилы, семи отроков и 20 воинов, преподобного Илии Египетского, мученика Или Тбилисского.

21 января: церковный праздник

Преподобная Домника прибыла из Карфагена в Царьград при святом царе Теодозии Великом. Здесь она приняла Крещение от Патриарха Нектария и поступила в монастырь. Строгими и длительными подвигами взошла она на высоту духовного совершенства. Праздники исцеляли больных, проявляли силу над стихиями, предсказывали будущее. Украшенная добродетелями, святая отошла в вечность непорочной девственницей в глубокой старости.

21 января: народные традиции

В этот день выносили из дома хлеб и соль, лежавшие в углу от богатой кути, и, разломав на кусочки, кормили животных. То же самое делали и с сеном.

21 января: что следует делать

Женщинам разрешалось шить и прясть. Этим днем заканчивались зимние праздники.

21 января: украинские народные приметы

  • Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.
  • Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.
  • Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.
  • Вечерний звездопад – на ночной мороз.
  • Синичка утром пищит – на легкий морозец.

21 января: что нельзя делать

  • ссориться;
  • ругаться.

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