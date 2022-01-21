Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят читать

Чтение – одно из самых приятных занятий, придуманных человечеством, правда, далеко не все это понимают.

Кому-то гораздо интереснее смотреть кино, а кто-то чтению толстых томов предпочитают краткое изложение в хрестоматии. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят читать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не читают, а глотают книги – к счастью, в переносном смысле этого слова. Увлекшись творчеством какого-либо писателя – особенно если речь идет о классиках, – они сначала читают всего его произведения (лучше всего, если под руки попадется собрание сочинений), а потом – любую литературу о самом авторе, которую им удается отыскать – как в библиотеках, так и в интернете. Неудивительно, что любимым литературным жанром являются мемуары и книги из серии "Жизнь замечательных людей".

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи жить не могут без чтения, поэтому с книгой – как бумажной, так и электронной – их можно увидеть везде – в любимом кресле, на кухне перед тарелкой с яичницей, в ванной и туалете. Если они находятся за рулем, то можно не сомневаться: на диске, который они слушают, записана не музыка, а аудиокнига. Любимых жанров у представителей знака нет – они поглощают любую литературу, как художественную, так и научную и даже техническую, с одинаковым энтузиазмом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы очень любят читать, но не могут делать это на бегу – без соответствующих такому занятию аксессуаров. В идеале, конечно, им нужен горящий камин, кресло-качалка, клетчатый плед и чашка горячего чая с ложкой коньяка в придачу. Впрочем, за неимением всего вышеназванного они вполне могут обойтись и любимым диваном, главное, чтобы никто не отвлекал их от процесса чтения, поскольку они также любят – и умеют – рисовать картины из книг в своем воображении, а это не менее увлекательное занятие.

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