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Астрологический прогноз на 21 января

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Астрологический прогноз на 21 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любое дело по плечу: можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы – все они обречены н успех. 

Символ дня: муза. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки. 

Болезни дня: нежелательно нагружать и напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы. Нельзя также напрягать зрение и заниматься самолечением. 

Афоризм дня: "Жизнь подобна игрищам: одни приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть" (Пифагор). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: в загс можно идти только в том случае, если решение оформить отношения давнее и не подлежит сомнениям. 

Мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней. 

Табу дня: необходимо опасаться высоты. 

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