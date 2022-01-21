Астрологический прогноз на 21 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое дело по плечу: можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы – все они обречены н успех.

Символ дня: муза.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки.

Болезни дня: нежелательно нагружать и напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы. Нельзя также напрягать зрение и заниматься самолечением.

Афоризм дня: "Жизнь подобна игрищам: одни приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть" (Пифагор).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: в загс можно идти только в том случае, если решение оформить отношения давнее и не подлежит сомнениям.

Мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней.

Табу дня: необходимо опасаться высоты.

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