Астрологический прогноз на 21 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое дело по плечу: можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы – все они обречены н успех.
Символ дня: муза.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи и лопатки.
Болезни дня: нежелательно нагружать и напрягать позвоночник, это может стать причиной серьезной травмы. Нельзя также напрягать зрение и заниматься самолечением.
Афоризм дня: "Жизнь подобна игрищам: одни приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть" (Пифагор).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: в загс можно идти только в том случае, если решение оформить отношения давнее и не подлежит сомнениям.
Мистика дня: можно совершать магические обряды с применением полудрагоценных камней.
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
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