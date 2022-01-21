Астрологічний прогноз на 21 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яка справа до снаги: можна починати роботу над важливими проєктами, вирішувати фінансові та бізнес-питання — всі вони приречені на успіх.

Символ дня: муза.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: синій, індиго.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі та лопатки.

Хвороби дня: небажано навантажувати та напружувати хребет, це може спричинити серйозну травму. Не можна також напружувати зір та займатися самолікуванням.

Афоризм дня: "Життя подібне до ігрищ: одні приходять на них змагатися, інші — торгувати, а найщасливіші — дивитися" (Піфагор).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: до РАЦСу можна йти лише в тому разі, якщо рішення оформити взаємини давнє і не підлягає сумнівам.

Містика дня: можна здійснювати магічні обряди із застосуванням напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти.

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