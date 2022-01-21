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США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії — Псакі

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США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії — Псакі

U.S. Department of defense

Повідомляється, зокрема, і про оборонну допомогу.

США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії, у тому числі й оборонні системи", — додала Джен Псакі на пресконференції.

Раніше американський президент Джо Байден під час брифінгу зауважив, що відправив Україні сучасну техніку та оборонне обладнання на суму понад 600 мільйонів доларів. Він додав, що така оборонна підтримка суттєво підвищить вартість для Росії щодо фізичних втрат при вторгненні в Україну.

Минулого тижня телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня минулого року без зайвого розголосу санкціонувала виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 200 млн доларів.

Раніше в Politico дізналися про "таємну" військову допомогу Україні від США на $200 млн.

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