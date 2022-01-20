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Дубль Жоти вивів "Ліверпуль" до фіналу Кубка Англії

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Дубль Жоти вивів "Ліверпуль" до фіналу Кубка Англії

Associated Press

"Мерсисайдці" вибили з турніру лондонський "Арсенал".

В рамках 1/2 фіналу Кубка Англії "Ліверпуль" на виїзді обіграв "Арсенал" 0:2.

Рахунок матчу на 19-й хвилині відкрив Діогу Жота. В середині другого тайму Жота відмітився дублем.

"Каноніри" закінчували матч удесятьох: вилучений з поля був хавбек лондонської команди Томас Партей.

  • "Мерсисайдці" вийшли у фінал турніру за сумою двох зустрічей. Перша гра між командами закінчилася внічию (0:0).
  • У фіналі "Ліверпуль" зустрінеться з "Челсі", який у 1/2 фіналу Кубка Англії на виїзді мінімально обіграв "Тоттенгем".

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