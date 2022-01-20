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Дубль Жоты вывел "Ливерпуль" в финал Кубка Англии

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Дубль Жоты вывел "Ливерпуль" в финал Кубка Англии

Associated Press

"Мерсисайдцы" выбили из турнира лондонский "Арсенал".

В рамках 1/2 финала Кубка Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Арсенал"0:2.

Счет матча на 19-й минуте открыл Диогу Жота. В середине второго тайма Жота отметился дублем.

"Канониры" заканчивали матч вдесятером: удален с поля был хавбек лондонской команды Томас Партей.

  • "Мерсисайдцы" вышли в финал турнира по сумме двух встреч. Первая игра между командами закончилась вничью (0:0).
  • В финале "Ливерпуль" встретится с "Челси", который в 1/2 финала Кубка Англии на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм".

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