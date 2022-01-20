Чехия планирует отправить Украине артиллерийские снаряды

В Минобороны Чехии назвали Украину "историческим партнером".

Чехия может предоставить Украине артиллерийские снаряды. Чешское Минобороны внесет это предложение на рассмотрение правительства 26 января.

Об этом информирует irozhlas.

"Украина является историческим партнером Чехии, с которой мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Министерство обороны рассматривает какие-то формы помощи", — заявила представитель Министерства обороны Чехии Яна Цехмейстерова.

В то же время, в украинском оборонном ведомстве отреагировали на многочисленные запросы СМИ относительно получения вооружения и техники от иностранных партнеров.

Минобороны Украины заявляет, что не будет комментировать никакие неофициальные сообщения по этому поводу.

"Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны. Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются привычной практикой в деятельности подобного рода", — говорится в сообщении.

Министерство просит СМИ учесть, что Россия прилагает значительные усилия для блокирования поставок оружия. А одним из основных принципов получения помощи очень часто является "политика конфиденциальности в определенных моментах на том или ином этапе".

Напомним, что Латвия отправит в Украину новое вооружение.

Снабжение Украины противотанкового оружия для защиты от России уже начала Великобритания.

Следует отметить, что Германия выступает против поставок вооружения Украине.