Чехія планує відправити Україні артилерійські снаряди

У Міноборони Чехії назвали Україну "історичним партнером.

Чехія може надати Україні артилерійські снаряди. Чеське Міноборони внесе цю пропозицію на розгляд уряду 26 січня.

Про це інформує irozhlas.

"Україна є історичним партнером Чехії, з якою ми розвиваємо оборонну співпрацю та підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає якісь форми допомоги", — заявила речниця Міністерства оборони Чехії Яна Цехмейстерова.

Водночас в українському оборонному відомстві відреагували на численні запити ЗМІ щодо отримання озброєння та техніки від іноземних партнерів.

Міноборони України заявляє, що не коментуватиме жодні неофіційні повідомлення щодо цього.

"Обсяги такої допомоги в даний момент є безпрецедентними. Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у діяльності подібного роду", — йдеться в повідомленні.

Міністерство просить ЗМІ врахувати, що Росія докладає значних зусиль для блокування поставок зброї. А однією з основних засад отримання допомоги дуже часто є "політика конфіденційності у визначених моментах на тому чи іншому етапі".

Нагадаємо, що Латвія відправить до України нове озброєння.

Постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії вже розпочала Велика Британія.

Слід зазначити, що Німеччина виступає проти постачання озброєння Україні.