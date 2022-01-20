Референдум Лукашенка: білоруські опозиціонери розповіли, що задумав диктатор

Опозиціонери вважають, що за допомогою референдуму Лукашенко отримає довічний імунітет від судового переслідування, а також зміцнить свою владу

Демократичні сили Білорусі склали спільне звернення у зв'язку із оголошеним Олександром Лукашенком референдумом. Це звернення адресоване ЄС, США, Великій Британії та ОБСЄ.

Його підписали Офіс Тихановської, Координаційна Рада, Народне Антикризове Управління.

Білоруські опозиціонери закликають західні країни та міжнародні організації офіційно заявити про невизнання за Лукашенком права на проведення референдуму. "Це позбавить референдум будь-якої політичної та юридичної значущості, перекреслить плани режиму на відновлення втраченої легітимності", — йдеться у повідомленні.

Опозиціонери вважають, що за допомогою референдуму Лукашенко отримає довічний імунітет від судового переслідування, а також зміцнить свою владу через створення нового органу із практично необмеженими повноваженнями – Всебілоруського народного зібрання.

"Серед запропонованих поправок демонстративна відмова від прагнення Білорусі до нейтралітету та без'ядерного статусу — позицій, які користуються широкою підтримкою білорусів", — пишуть у зверненні

Білоруські опозиціонери закликають Захід оголосити про подальші санкції проти режиму Лукашенка, якщо продовжаться репресії проти противників цього референдуму.

Також вони говорять про необхідність звільнення політв'язнів та проведення нових дострокових президентських виборів під міжнародним наглядом.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко призначив дату проведення референдуму щодо внесення змін та доповнень до конституції Білорусі.

Раніше він заявляв про можливість проведення дострокових президентських виборів. Однак це може статися лише після змін до білоруської конституції.

Читайте також: