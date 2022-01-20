"Реал" з Луніним у меншості вибив аутсайдера Ла Ліги з Кубка Іспанії

Перемогу "вершковим" приніс гол Азара.
У четвер, 20 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Реал" Мадрид на виїзді обіграв "Ельче" - 1:2.
За основний час матчу команди голами не відзначились.
Рахунок матчу відкрив на 104-й хвилині Гонсалу Верду, коли "Реал" лишився у меншості - червону отримав Марсело.
Через п'ять хвилин Іско вдалося зрівняти рахунок, а перемогу "бланкос" на 115-й хвилині приніс Еден Азар.
Зазначимо, що участь у цьому матчі за "вершкових" вперше за довгий час взяв український голкіпер Андрій Лунін. Він провів на полі весь поєдинок.
- "Мадридці" приєднаються до "Валенсії" та "Бетіса" у 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
- Також сьогодні визначиться останній чвертьфіналіст турніру у поєдинку "Атлетик" Більбао - "Барселона". Початок - 22:30.
- "Реал" з 49 очками лідирує турнірній таблиці Ла Ліги. "Ельче" має 22 очка та розташовується на 15 позиції.
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