"Реал" з Луніним у меншості вибив аутсайдера Ла Ліги з Кубка Іспанії

"Реал" з Луніним у меншості вибив аутсайдера Ла Ліги з Кубка Іспанії

Перемогу "вершковим" приніс гол Азара.

У четвер, 20 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Реал" Мадрид на виїзді обіграв "Ельче" - 1:2 .

За основний час матчу команди голами не відзначились.

Рахунок матчу відкрив на 104-й хвилині Гонсалу Верду, коли "Реал" лишився у меншості - червону отримав Марсело.

Через п'ять хвилин Іско вдалося зрівняти рахунок, а перемогу "бланкос" на 115-й хвилині приніс Еден Азар.

Зазначимо, що участь у цьому матчі за "вершкових" вперше за довгий час взяв український голкіпер Андрій Лунін. Він провів на полі весь поєдинок.

"Мадридці" приєднаються до "Валенсії" та "Бетіса" у 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Також сьогодні визначиться останній чвертьфіналіст турніру у поєдинку "Атлетик" Більбао - "Барселона". Початок - 22:30.

"Реал" з 49 очками лідирує турнірній таблиці Ла Ліги. "Ельче" має 22 очка та розташовується на 15 позиції.

Читайте також:

"Бетіс" пробився до чвертьфіналу Кубка Іспанії за підсумками скандального матчу

Догрався: "Барселона" усунула чемпіона світу та вказала йому на двері

За голову схопилися навіть одноклубники: 15-річний футболіст бразильського клубу забив неймовірний шедевр (відео)