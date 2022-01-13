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"Челси" не пустил "Тоттенхэм" в финал Кубка Англии

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"Челси" не пустил "Тоттенхэм" в финал Кубка Англии

Associated Press

"Синие" победили 3:0 по сумме двух встреч.

В рамках 1/2 финала Кубка Англии "Челси" на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм"0:1.

Единственный гол забил Антонио Рюдигер на 18-й минуте встречи. Ассистировал ему Мейсон Маунт.

В середине второго тайма Лукас Моура сумел сравнять счет, однако по совету видеоассистента гол был отменен из-за офсайда.

В первом матче "Челси" одержал победу над соперником со счетом – 2:0.

Соперник "синих" в финале турнира определится в противостоянии "Ливерпуля" и "Арсенала". Свой первый матч команды сыграют завтра, 13 января.

  • 15 января "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в АПЛ. Шпоры 16 января сразятся с "Арсеналом".

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