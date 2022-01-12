В шаге от финала: "Реал" выбил "Барселону" из Суперкубка Испании

В шаге от финала: "Реал" выбил "Барселону" из Суперкубка Испании

"Сливочные" дожали соперника в экстра-тайме.

В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании "Барселона" принимала на своем поле "Реал Мадрид" и в напряженной борьбе потерпела поражение — 2:3 .

Счет матча на 25-й минуте открыл Винисиус Жуниор по передаче Карима Бензема. За несколько минут до конца первого тайма Люк Де Йонг сравнял счет.

На 72-й минуте "сливочные" снова вышли вперед. С первым ударом от Бензема после паса Ферлана Менди справился Марк-Андре тер Штеген, однако когда Дани Карвахаль прострелил и немец снова получил мяч, круглый отлетел снова в Карим, которому оставалось лишь вбить мяч в пустые ворота "Барселоны".

За пять минут до конца основного времени "Барселона" вторично сравняла счет. После розыгрыша углового сделал подачу Жорди Альба, а головой мяч в сетку замкнул Ансу Фати.

Точку в матче удалось поставить только в экстра-тайме. Каземиро отпасовал в штрафную на Родриго, тот сделал прострел, а Федерико Вальверде вбил мяч в сетку.

В финале турнира за Суперкубок Испании команда Карло Анчелотти сыграет с победителем завтрашнего матча "Атлетико" – "Атлетик".

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