За крок до фіналу: "Реал" вибив "Барселону" з Суперкубка Іспанії

За крок до фіналу: "Реал" вибив "Барселону" з Суперкубка Іспанії

"Вершкові" дотиснули суперника у екстратаймі.

В рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії "Барселона" приймала на своєму полі "Реал Мадрид" та в напруженій боротьбі зазнала поразки - 2:3 .

Рахунок матчу на 25-й хвилині відкрив Вінісіус Жуніор з передачі Каріма Бензема. За кілька хвилин до кінця першого тайму Люк Де Йонг зрівняв рахунок.

На 72-й хвилині "вершкові" знову вийшли уперед. З першим ударом від Бензема після пасу Ферлана Менді впорався Марк-Андре тер Штеген, проте коли Дані Карвахаль прострілив і німець знову дістав м'яч, круглий відлетів знову до Каріма, якому залишалося лише вбити м'яч у порожні ворота "Барселони".

За п'ять хвилин до кінця основного часу "Барселона" вдруге зрівняла рахунок. Після розіграшу кутового зробив подачу Жорді Альба, а головою м'яч у сітку замкнув Ансу Фаті.

Крапку в матчі вдалося поставити лише у екстратаймі. Каземіро відпасував у штрафний майданчик на Родріго, той зробив простріл, а Федеріко Вальверде вбив м'яч в сітку.

У фіналі турніру за Суперкубок Іспанії команда Карло Анчелотті зіграє з переможцем завтрашнього матчу "Атлетіко" - "Атлетік".

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