"Челсі" не пустив "Тоттенгем" до фіналу Кубка Англії

"Челсі" не пустив "Тоттенгем" до фіналу Кубка Англії

"Сині" перемогли 3:0 за сумою двох зустрічей.

В рамках 1/2 фіналу Кубка Англії "Челсі" на виїзді мінімально обіграв "Тоттенгем" - 0:1 .

Єдиний гол забив Антоніо Рюдіґер на 18-й хвилині зустрічі. Асистував йому Мейсон Маунт.

У середині другого тайму Лукас Моура зумів зрівняти рахунок, проте за порадою відеоасистента гол було скасовано через офсайд.

У першому матчі "Челсі" здобув перемогу над суперником із рахунком - 2:0 .

Суперник "синіх" у фіналі турніру визначиться у протистоянні "Ліверпуля" та "Арсеналу". Свій перший матч команди зіграють завтра, 13 січня.

15 січня "Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті" в АПЛ. Шпори 16 січня поборються з "Арсеналом".

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