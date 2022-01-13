"Челсі" не пустив "Тоттенгем" до фіналу Кубка Англії

"Сині" перемогли 3:0 за сумою двох зустрічей.
В рамках 1/2 фіналу Кубка Англії "Челсі" на виїзді мінімально обіграв "Тоттенгем" - 0:1.
Єдиний гол забив Антоніо Рюдіґер на 18-й хвилині зустрічі. Асистував йому Мейсон Маунт.
У середині другого тайму Лукас Моура зумів зрівняти рахунок, проте за порадою відеоасистента гол було скасовано через офсайд.
У першому матчі "Челсі" здобув перемогу над суперником із рахунком - 2:0.
Суперник "синіх" у фіналі турніру визначиться у протистоянні "Ліверпуля" та "Арсеналу". Свій перший матч команди зіграють завтра, 13 січня.
- 15 січня "Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті" в АПЛ. Шпори 16 січня поборються з "Арсеналом".
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