У Росії до поштового відділення прийшов відвідувач з автоматом Калашникова: відео

У Росії до поштового відділення прийшов відвідувач з автоматом Калашникова: відео

Чоловік був нетверезим і озброївся після сварки на пошті.

У середу, 12 січня, в російському місті Красноярську до поштового відділення увійшов озброєний автоматом Калашникова чоловік. Він був п'яний та агресивним — погрожував працівникам пошти та відвідувачам.

Про цей інцидент повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу ГУ МВС Росії у Красноярському краї.

Також читайте В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали

Очевидці розповідають, що хулігана намагалися втихомирити проханнями не галасувати. У відповідь він витяг із рюкзака автомат і приставив дуло до живота відвідувачу, який зробив йому зауваження. Той, однак, не злякався, повалив автоматника на підлогу і тримав його до прибуття поліції.

Поліцейські встановили особу 38-річного чоловіка і з’ясували, що автомат був вихолощеним муляжем — непридатним для стрільби.

Нагадаємо, раніше у районній лікарні в російському місті Світлограді (Ставропольський край) лікар-анестезіолог приніс на роботу карабін "Сайга" та влаштував стрілянину у коридорі, де в той час перебували пацієнти, які прийшли робити щеплення від COVID-19.

Читайте також: