Стрілянина у школі в США: 15-річний підліток вбив трьох учнів і поранив шістьох людей, зокрема вчителя

Стрілянина у школі в США: 15-річний підліток вбив трьох учнів і поранив шістьох людей, зокрема вчителя

Нападником виявився 15-річний учень вказаного навчального закладу. У хлопця вилучили вогнепальну зброю.

В американському штаті Мічиган у вівторок, 30 листопада, 15-річний другокурсник влаштував стрілянину в середній школі селища Оксфорд, вбивши трьох учнів та поранивши шістьох людей, зокрема вчителя.

Про це із посиланням на очільника поліції округу Окленд Майка МакКейба повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом. Поліціянти вже затримали підозрюваного. Ним виявився 15-річний учень цього навчального закладу. У нападника вилучили вогнепальну зброю.

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Як пише NBC 25, хлопець діяв сам. Зараз на місці події перебувають декілька нарядів поліції, лікарі швидкої, а також спецназ. Поблизу навчального закладу приземлився медичний гелікоптер.

Тим часом школярів евакуювали до розташованого неподалік магазину Meijer.

Раніше у середній школі в американському місті Арлінгтоні (штат Техас) сталася стрілянина під час бійки за участю 18-річного учня Тімоті Сімпкінса. Четверо осіб постраждало, трьох з них госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

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