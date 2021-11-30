Стрельба в школе в США: 15-летний подросток убил троих учеников и ранил шесть человек, в том числе учителя

Стрельба в школе в США: 15-летний подросток убил троих учеников и ранил шесть человек, в том числе учителя

Нападающим оказался 15-летний ученик указанного учебного заведения. У парня изъяли огнестрельное оружие.

В американском штате Мичиган во вторник, 30 ноября, 15-летний второкурсник устроил стрельбу в средней школе поселка Оксфорд, убив троих учеников и ранив шесть человек, в том числе учителя.

Об этом со ссылкой на главу полиции округа Окленд Майка МакКейба сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний ученик этого учебного заведения. У нападавшего изъяли полуавтоматический пистолет и несколько обойм.

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Как пишет NBC 25, парень действовал в одиночку. Сейчас на месте происшествия находятся несколько нарядов полиции, врачи скорой, а также спецназ. Вблизи учебного заведения приземлился медицинский вертолет

Между тем школьников эвакуировали в расположенный неподалеку магазин Meijer.

Ранее в средней школе в американском городе Арлингтон (штат Техас) произошла стрельба во время потасовки с участием 18-летнего ученика Тимоти Симпкинса. Четверо человек пострадали, трое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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