Кривавий шопінг: у США невідомий влаштував стрілянину в ТРЦ і вбив двох людей

Кривавий шопінг: у США невідомий влаштував стрілянину в ТРЦ і вбив двох людей

Правоохоронці затримали одного підозрюваного.

В американському штаті Айдахо в понеділок, 25 жовтня, внаслідок стрілянини в торговому центрі міста Бойсе загинули щонайменше двоє людей, а ще четверо, зокрема поліцейський, отримали травми.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент у ТРЦ Boise Towne Square стався близько 13:50 за місцевим часом.

Правоохоронці затримали одного підозрюваного. У розслідуванні місцевим копам допомагають ФБР і Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (АТФ).

Територія навколо ТРЦ нині заблокована. Пані мер Бойсе Лорен Маклін висловила співчуття сім'ям жертв і подякувала тим, хто надав допомогу пораненим і допоміг затримати підозрюваного.

"Я хочу подякувати власникам магазинів, людям у торговому центрі, які так швидко відреагували, щоб подбати про людей, які там були, - сказала вона. - У важкий і хаотичний момент ви показали, як сильно ви дбаєте і що ви готові робити, щоб підтримувати і піклуватися про незнайомців".

Раніше в американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини під час студентської вечірки у Форт-Веллі загинула одна людина, а ще семеро отримали поранення.

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