У Єгипті вирішують, як назвати нову столицю: оголошено конкурс

Пропозиції розгляне комітет з інтелектуалів та письменників.

До 18 листопада 2021 року на спеціальному сайті прийматимуть пропозиції щодо назви нової столиці Єгипту, а також її логотипу, гасла та візуальної айдентики.

Про це повідомляє єгипетське видання Ahram.

Учасників конкурсу зорієнтували на те, що концепція повинна демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій, сталого розвитку та сучасних технологій.

Заявки буде розглядати компетентне журі, у складі якого будуть відомі експерти - інтелектуали і письменники.

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Нову столицю Єгипту почали будувати у 2015 році за 50 кілометрів на схід від Каїра, в якому уже проживає 22 мільйони людей. Місто займатиме площу понад 700 кв. км і буде розраховане на населення близько 6,5 мільйона. Тут сконцентрують головні держустанови, серед яких парламент, уряд, міністерства, а також побудують житлові приміщення.

Заплановано, що у новій адміністративній столиці Єгипту використовуватимуть високі технології, зокрема, загальнодоступний Wi-Fi поширюватимуть ліхтарні стовпи. Для мешканців створять єдиний мобільний додаток, за допомогою якого вони зможуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, повідомляти про скарги й проблеми в різні служби.

На кожній вулиці за допомогою щонайменше 6 тисяч камер влада міста відстежуватиме скупчення людей і затори на дорогах, виявлятиме випадки крадіжок, спостерігатиме за підозрілими особами або об’єктами і запускатиме автоматичні сигнали тривоги під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в Єгипті планують відкрити два нових туристичних міста у найближчі декілька місяців. Йдеться про міста Аль-Галяля та Аль-Аламін.

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