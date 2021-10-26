В Египте решают, как назвать новую столицу: объявлен конкурс

Предложения рассмотрит комитет, состоящий из интеллектуалов и писателей.

До 18 ноября 2021 на специальном сайте будут принимать предложения относительно названия новой столицы Египта, а также ее логотипа, лозунга и визуальной айдентики.

Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Участников конкурса сориентировали на то, что концепция должна демонстрировать идею общественного прогресса с помощью науки, инноваций, устойчивого развития и современных технологий.

Заявки будет рассматривать компетентное жюри, в составе которого будут известные эксперты — интеллектуалы и писатели.

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Новую столицу Египта начали строить в 2015 году в 50 километрах к востоку от Каира, в котором уже проживает 22 миллиона человек. Город будет занимать площадь более 700 кв. км и будет рассчитан на население около 6,5 миллиона. Здесь сконцентрируют главные госучреждения, среди которых парламент, правительство, министерства, а также построят жилые помещения.

Планируется, что в новой административной столице Египта будут использовать высокие технологии, в частности, общедоступный Wi-Fi будут распространять фонарные столбы. Для жителей создадут единый мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в различные службы.

На каждой улице с помощью по меньшей мере 6000 камер власти города будут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными лицами или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Египте планируют открыть два новых туристических города в ближайшие несколько месяцев. Речь идет о городах Аль-Галяля и Аль-Аламин.

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