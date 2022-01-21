Зеленский предположил, что Россия может оккупировать Харьков

По словам президента, это станет не просто оккупацией, а "началом крупномасштабной войны".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

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"Я скажу реально, если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно , она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", — заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что России для этого только нужен повод.

"Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это крупные города . В Харькове проживает более 1 млн граждан ", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это станет не просто оккупацией, а "началом крупномасштабной войны".

Напомним, накануне появились новые спутниковые снимки российских войск у украинских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

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