Як випрати білизну в пральній машинці за 20 хвилин під час блекаутів: перевірений лайфгак

Прання під час блекаутів

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Тривалі та непередбачувані відключення електроенергії змушують українців шукати нові побутові рішення, щоб підтримувати звичний ритм життя. Одним із таких простих, але ефективних лайфгаків у соцмережі Threads поділилася киянка на ім’я Вікторія. Її порада дозволяє суттєво зекономити дорогоцінні хвилини з’явлення світла та якісно випрати речі без зайвих витрат енергії.

Як прати під час блекаутів

Головна проблема прання під час блекаутів полягає в тому, що стандартні цикли пральних машин тривають годину чи більше, а головне — прилад витрачає чимало електрики на нагрівання води. Автор лайфгака запропонувала розділити процес на дві частини — всю брудну роботу виконати без світла, а електричній техніці довірити лише фінальний етап.

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За годину-дві до очікуваного ввімкнення світла речі замочують у тазі з водою та пральним засобом. Особливо ефективним цей спосіб робить використання кисневого порошку в теплій воді, що дозволяє розщепити бруд і плями ще до запуску техніки. Коли ж у будинку з’являється електроенергія, білизну перекладають до барабана і вмикають не повноцінний цикл, а лише програму полоскання та віджиму. У Вікторії цей процес займає всього 20 хвилин.

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Такий підхід вирішує одразу кілька завдань, речі завдяки тривалому замочуванню стають дуже чистими, а пральна машина працює мінімальний час і не витрачає енергію на нагрівання води, оскільки полоскання найчастіше відбувається в холодній воді.

Що порадили користувачі

Порада викликала жваве обговорення серед користувачів, які доповнили її власним досвідком та поставили чимало практичних запитань.

Зокрема, учасники обговорення звернули увагу на те, де взяти теплу воду для замочування до ввімкнення світла. Авторка ідеї зазначила, що в деяких будинках у трубах ще деякий час утримується тепла вода, проте інші користувачі запропонували свої варіанти — наприклад, підігрівати воду на газовому пальнику або заздалегідь набирати її в термос.

Окремою темою для дискусії стали реалії графіків відключень. Дехто зауважив, що через непередбачувані ситуації та зсуви графіків заплановане двогодинне замочування може несподівано розтягнутися на півдоби. Крім того, тривалість самого циклу полоскання у всіх різна, наприклад, користувачка julia.mell зазначила, що на її пральній машині полоскання триває аж 50 хвилин, тому її більше виручає швидкий режим прання тривалістю 30 хвилин.

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Користувачі поділилися й іншими альтернативними рішеннями. Жителька Дніпра розповіла про складнішу ситуацію, коли разом із відключеннями світла зникає і вода, що вимагає заздалегідь робити подвійні запаси в тазах чи ємностях.

Водночас власники індивідуальних будинків або ті, хто встановив удома зарядні станції, мають більше можливостей, дехто придбав потужну станцію спеціально для побутової техніки, якої вистачає на три повні годинні цикли прання із запасом енергії.

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