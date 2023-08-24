В Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы сообщили о работе ПВО

Перед взрывами в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Ночью 24 августа в Днепре прозвучала серия взрывов, воздушные силы сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Местные жители сообщили, что в Днепре было слышно несколько взрывов.

Позже Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.

Перед этим воздушные силы предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о пострадавших в результате обстрела.

"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие", – рассказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли по Херсону двух авиаударов в ночь на 23 августа и попали в детсад и жилые дома.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в ночь на 23 августа атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

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