В Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы сообщили о работе ПВО

Перед взрывами в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.
Ночью 24 августа в Днепре прозвучала серия взрывов, воздушные силы сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Местные жители сообщили, что в Днепре было слышно несколько взрывов.
Позже Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.
Перед этим воздушные силы предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.
Позже глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о пострадавших в результате обстрела.
"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие", – рассказал чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли по Херсону двух авиаударов в ночь на 23 августа и попали в детсад и жилые дома.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в ночь на 23 августа атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.
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