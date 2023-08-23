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Россияне атаковали авиабомбами детсад в Херсоне: есть раненые

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне атаковали авиабомбами детсад в Херсоне: есть раненые

Авиабомба/Иллюстративное фото / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В результате атаки пострадали шесть человек.

Российские войска нанесли по Херсону два авиаудара в ночь на 23 августа и попали в детсад и жилые дома.

Об этом глава Херсонской ОВА Сергей Прокудин сообщил в Сети.

По данным Прокудина, около 4:00 российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома. В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали чрезвычайники.

От действий врага пострадали шесть человек. Пятерым из них врачи оказали помощь на месте, а 22-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение.

Напомним, российские захватчики ночью также атаковали беспилотниками Одесскую область и попали по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Подунавье. На месте вспыхнул пожар.

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Дата публикации
Просмотры
1021
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