Росіяни атакували авіабомбами дитсадок у Херсоні: є поранені

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Російські війська завдали по Херсону двох авіаударів у ніч проти 23 серпня та влучили у дитсадок і житлові будинки.
Про це очільник Херсонської ОВА Сергій Прокудін повідомив у Мережі.
За даними Прокудіна, близько 4:00 російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували надзвичайники.
Від дій ворога постраждали шестеро людей. П’ятьом із них лікарі надали допомогу на місці, а 22-річного чоловіка доправили до медичного закладу.
Нагадаємо, російські загарбники уночі також атакували безпілотниками Одеську область і влучили по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Подунав'ї. На місці спалахнула пожежа.
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