Росіяни атакували авіабомбами дитсадок у Херсоні: є поранені

Російські війська завдали по Херсону двох авіаударів у ніч проти 23 серпня та влучили у дитсадок і житлові будинки.

Про це очільник Херсонської ОВА Сергій Прокудін повідомив у Мережі.

За даними Прокудіна, близько 4:00 російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували надзвичайники.

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Від дій ворога постраждали шестеро людей. П’ятьом із них лікарі надали допомогу на місці, а 22-річного чоловіка доправили до медичного закладу.

Нагадаємо, російські загарбники уночі також атакували безпілотниками Одеську область і влучили по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Подунав'ї. На місці спалахнула пожежа.

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