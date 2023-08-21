Росіяни з дрона обстріляли жителя селища на Херсонщині: що відомо

У понеділок, 21 серпня, росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Деталі

Російські загарбники близько скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок удару він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.

"Постраждалого шпиталізували, йому надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що це не перший випадок цинічної атаки окупантів на беззбройних цивільних людей. Так, 20 серпня росіяни з дрона скинули вибухівку на перехожого. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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