Росіяни з дрона обстріляли жителя селища на Херсонщині: що відомо

Постраждалому надається медична допомога.
У понеділок, 21 серпня, росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Деталі
Російські загарбники близько скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок удару він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.
"Постраждалого шпиталізували, йому надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що це не перший випадок цинічної атаки окупантів на беззбройних цивільних людей. Так, 20 серпня росіяни з дрона скинули вибухівку на перехожого. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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