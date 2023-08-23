Россияне три часа атаковали Одесчину БПЛА: куда попал враг (фото)

Среди повреждений есть и зернохранилища.

Российские войска в ночь на 23 августа атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Целью врага была гражданская инфраструктура региона.

Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Сети.

"Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона", – говорится в заявлении Кипера.

Он отметил, что силы ПВО уничтожили девять вражеских дронов типа Shahed-136/131.

Однако есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар на площади 700 кв. м. К утру пожарные локализовали огонь. Среди повреждений есть и зернохранилища.

Разрушения в Одесской области после атаки дронами в ночь на 23 августа / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Разрушения в Одесской области после атаки дронами в ночь на 23 августа / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

В то же время в горсовете Одессы со ссылкой на Силы обороны юга проинформировали, что российские захватчики попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях вспыхнул пожар, который был оперативно локализован.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданских.

Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления российских оккупантов.

Разрушения в Одесской области после атаки дронами в ночь на 23 августа / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Разрушения в Одесской области после атаки дронами в ночь на 23 августа / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Напомним, около 2:00 в Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за группы вражеских БПЛА. Вскоре после этого российские дроны зафиксировали в районе Измаила, по ним работали силы ПВО и были слышны взрывы.

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