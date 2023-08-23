В Одесской области слышны взрывы: сообщается о работе ПВО

В районе Измаила силы ПВО работают по враждебным целям.
В Одесской области в районе Измаила зафиксировали ударные беспилотники Shahed во время воздушной тревоги. В настоящее время идет работа сил ПВО по целям противника.
Об этом информируют мониторинговые Telegram-каналы.
Сообщается, что группа ударных БпЛА зафиксирована командованием Воздушных сил ВСУ вскоре после полуночи. Сначала она направлялась в сторону Одессы, но позже сменила курс в сторону Измаила.
В местных Telegram-каналах сообщают о работе ПВО по целям, в районе Измаила слышны взрывы.
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, мы ранее сообщали, что российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область.
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