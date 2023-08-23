На Одещині чути вибухи: повідомляється про роботу ППО

В районі Ізмаїлу сили ППО працюють по ворожих цілях.
У Одеській області в районі Ізмаїла зафіксували ударні безпілотники Shahed під час повітряної тривоги. Наразі триває робота сил ППО по цілях супротивника.
Про це інформують моніторингові Telegram-канали.
Повідомляється, що група ударних БпЛА зафіксована командуванням Повітряних сил ЗСУ невдовзі після опівночі. Спочатку вона прямувала у Бік Одеси, але пізніше змінила курс у сторону Ізмаїла.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу ППО по цілях, в районі Ізмаїла чутно вибухи.
Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях до закінчення тривоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група російських ударних безпілотників летить у бік Одеської області, через що у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Крім того, ми раніше інформували, що російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область.
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