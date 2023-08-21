На півночі України оголошено повітряну тривогу (мапа)

Для цих регіонів є загроза застосування ударних БпЛА і ракетна небезпека.
Пізно увечері, 21 серпня, в трьох північних областях - Київській, Чернігівській та Сумській, а також самій столиці було оголошено повітряну тривогу.
За інформацією Повітряних сил, тривога у Київській, Сумській та Чернігівській областях пов’язяна з перебуванням у повітряному просторі над регіонами БпЛА невстановленого типу.
Дещо пізніше Повітряні сили уточнили, що для цих регіонів, крім загрози застосування ударних БпЛА, є ще ракетна небезпека.
Раніше повідомлялося, що в Україні почастішали тривоги через МіГи.
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