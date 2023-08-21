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На півночі України оголошено повітряну тривогу (мапа)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На півночі України оголошено повітряну тривогу (мапа)

Фото: ТСН.ua

Для цих регіонів є загроза застосування ударних БпЛА і ракетна небезпека.

Пізно увечері, 21 серпня, в трьох північних областях - Київській, Чернігівській та Сумській, а також самій столиці було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією Повітряних сил, тривога у Київській, Сумській та Чернігівській областях пов’язяна з перебуванням у повітряному просторі над  регіонами БпЛА невстановленого типу.

Дещо пізніше Повітряні сили уточнили, що для цих регіонів, крім загрози застосування ударних БпЛА, є ще ракетна небезпека.

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Дата публікації
Перегляди
6950
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