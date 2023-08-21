Президент Сербії поспілкується із Зеленським тет-а-тет: про що йтиметься

Він вірить, що це буде хороша та відкрита розмова.

У вівторок, 22 серпня, відбудеться двостороння зустріч президента Сербії Александра Вучича та українського лідера Володимир Зеленського в Афінах.

Про це повідомляє PTC.

"Хочу повідомити вам, що завтра вранці на прохання Президента України у мене буде двостороння зустріч з ним. Тому я сяду і поговорю із Зеленським наодинці про все, що відбувається останнім часом навколо Республіки Косово, про визнання та невизнання територіальної цілісності Росії та інших та всіх інших питаннях", – сказав Вучич.

Зеленський у Греції: що відомо

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський прибув до Греції. У межах візиту заплановані зустрічі з грецькими, балканськими та європейськими лідерами. Йтиметься, зокрема, про координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку.

Серед перших результатів візиту – рішення Греції навчати українських пілотів на F-16.

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