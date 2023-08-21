Президент Сербии пообщается с Зеленским тет-а-тет: о чем пойдет речь

Он верит, что это будет хороший и открытый разговор.

Во вторник, 22 августа, состоится двусторонняя встреча президента Сербии Александра Вучича и украинского лидера Владимира Зеленского в Афинах.

Об этом сообщает PTC.

"Хочу сообщить вам, что завтра утром по просьбе Президента Украины у меня будет двусторонняя встреча с ним. Поэтому я сяду и поговорю с Зеленским наедине обо всем, что происходит в последнее время вокруг Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности России и других и всех других вопросах", – сказал Вучич.

Зеленский в Греции: что известно

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский прибыл в Грецию. В рамках визита запланированы встречи с греческими, балканскими и европейскими лидерами. Речь идет, в частности, о координации европейской и евроатлантической интеграции, оборонном сотрудничестве и безопасности.

Среди первых результатов визита – решение Греции обучать украинских пилотов на F-16.

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