На севере Украины объявлена воздушная тревога (карта)

Для этих регионов есть угроза применения ударных БПЛА и ракетная опасность.
Поздно вечером, 21 августа, в трех северных областях – Киевской, Черниговской и Сумской, а также самой столице была объявлена воздушная тревога.
По информации Воздушных сил, тревога в Киевской, Сумской и Черниговской областях связана с пребыванием в воздушном пространстве над регионами БпЛА неустановленного типа.
Несколько позже Воздушные силы уточнили, что для этих регионов, кроме угрозы применения ударных БпЛА, есть еще ракетная опасность.
Ранее сообщалось, что в Украине участились тревоги из-за МиГов.
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