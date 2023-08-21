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На севере Украины объявлена воздушная тревога (карта)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
7465
Время на прочтение
1 мин
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На севере Украины объявлена воздушная тревога (карта)

Фото: ТСН.ua

Для этих регионов есть угроза применения ударных БПЛА и ракетная опасность.

Поздно вечером, 21 августа, в трех северных областях – Киевской, Черниговской и Сумской, а также самой столице была объявлена воздушная тревога.

По информации Воздушных сил, тревога в Киевской, Сумской и Черниговской областях связана с пребыванием в воздушном пространстве над регионами БпЛА неустановленного типа.

Несколько позже Воздушные силы уточнили, что для этих регионов, кроме угрозы применения ударных БпЛА, есть еще ракетная опасность.

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Дата публикации
Просмотры
7465
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