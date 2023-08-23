Військкоми отримають доступ до всіх державних реєстрів — Міноборони

Українські Територіальні центри комплектування отримають доступ до всіх державних реєстрів вже цієї осені.

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Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков під час Міжнародного ветеранського форуму.

"Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", — розповів міністр.

Резніков уточнив, що таке рішення дозволить отримувати інформацію з реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ і Державної прикордонної служби.

"Усі реєстри, які є, будуть автоматично заходити в базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков висловив думку про те, що бойові дії можуть тривати довго і з болісними втратами для української сторони.

Крім того, ми раніше інформували, що ТЦК створюють мобілізаційний резерв в Україні і збирають та оновлюють дані про усіх чоловіків за місцем проживання.

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