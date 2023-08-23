Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны

Минобороны хочет провести серьезную цифровизацию Центров Комплектации.
Украинские Территориальные центры комплектования получат доступ ко всем государственным реестрам уже этой осенью.
Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.
"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы в стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — рассказал министр.
Резников уточнил, что такое решение позволит получать информацию из реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.
"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", — добавил Резников.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников высказал мнение о том, что боевые действия могут длиться долго и с болезненными потерями для украинской стороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что ТЦК создают мобилизационный резерв в Украине и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.
Читайте также: