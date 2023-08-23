Военкомы получат доступ ко всем государственным реестрам - Минобороны

Украинские Территориальные центры комплектования получат доступ ко всем государственным реестрам уже этой осенью.

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Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы в стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — рассказал министр.

Резников уточнил, что такое решение позволит получать информацию из реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", — добавил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников высказал мнение о том, что боевые действия могут длиться долго и с болезненными потерями для украинской стороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что ТЦК создают мобилизационный резерв в Украине и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.

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