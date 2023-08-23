У Байдена впевнені, що Конгрес виділить додаткові кошти для України

Україна потребує допомоги для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

У адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена впевнені, що Конгрес схвалить виділення додаткової допомоги Україні, яка необхідна для захисту країни від російських загарбників.

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Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

"Як у Палаті представників, так і в Сенаті є сильні голоси республіканців і демократів, які обіймають ключові керівні посади та виступають за продовження фінансової підтримки України", — ідеться в заяві.

Салліван уточнив, що Україна потребує допомоги та інструментів, які необхідні їй для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

"Тому ми вважаємо, що підтримка буде існувати і збережеться — навіть якщо по інший бік проходу будуть лунати дисидентські голоси, ми вважаємо, що в основі своїй ми, як і раніше, маємо міцний двопартійний фундамент підтримки нашої політики щодо України, підтримки і захисту України", — продовжив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут.

Крім того, ми раніше інформували, що західні чиновники назвали напрямок, де ЗСУ мають сконцентрувати сили під час контрнаступу.

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