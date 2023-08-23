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На Одещині оголосили повітряну тривогу через групу ударних БпЛА

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Одещині оголосили повітряну тривогу через групу ударних БпЛА

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Моніторингові канали повідомляють, про рух БпЛА у бік гирла Дунаю.

Група російських ударних безпілотників летить у бік Одеської області, через що у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це 23 серпня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Група ударних БпЛА рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

На території області оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляють, про рух БпЛА у бік гирла Дунаю, та вочевидь дунайських портів, що в Ізмаїльському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також крилатими ракетами "Іскандер-К".

Крім того, ми раніше інформували, що російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область.

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Дата публікації
Перегляди
91
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