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Росіяни ракетами обстріляли Харківську область: що відомо про "прильоти"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни ракетами обстріляли Харківську область: що відомо про "прильоти"

Окупанти обстріляли Харківщину / Фото: Associated Press

Окупанти запустили по Харківщині дві ракети.

Російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Російська терористична армія ввечері, 22 серпня, завдала ракетного удару по селищу Чкаловське Чугуївського району. Окупанти поцілили по нежитловій будівлі. 

Наразі інформації про потерпілих чи жертв немає. 

"Попередньо зафіксували 2 влучання у нежитлове приміщення. Є руйнування, без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Синєгубов. 

Нагадаємо, на світанку вівторка, 22 серпня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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Дата публікації
Перегляди
1054
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