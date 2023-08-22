На Вінниччині сталась страшна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти: фото

На місці події працює поліція.
У Вінницькій області у вівторок, 22 серпня, сталась моторошна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти. Там зіткнулись DAF та ВАЗ.
Про це повідомили в поліції Вінницької області.
За даними правоохоронців, 22 серпня о 19:28 поблизу с. Бродецьке Хмільницького району Вінницької області сталась страшна ДТП. Там зіткнулись вантажівка DAF та автомобіль ВАЗ.
На місці аварії загинув водій легкового автомобіля та 8 його пасажирів, серед яких є діти.
"На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Наразі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, відомий стендап-комік разом із дружиною потрапив у смертельну ДТП неподалік Києва.
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