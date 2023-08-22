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На Вінниччині сталась страшна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Вінниччині сталась страшна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти: фото

На Вінниччині у ДТП загинуло 9 людей / Фото: Національна поліція Вінницької області

На місці події працює поліція.

У Вінницькій області у вівторок, 22 серпня, сталась моторошна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти. Там зіткнулись DAF та ВАЗ. 

Про це повідомили в поліції Вінницької області. 

За даними правоохоронців, 22 серпня о 19:28 поблизу с. Бродецьке Хмільницького району Вінницької області сталась страшна ДТП. Там зіткнулись вантажівка DAF та автомобіль ВАЗ. 

На місці аварії загинув водій легкового автомобіля та 8 його пасажирів, серед яких є діти. 

Смертельна ДТП на Вінниччині / © Національна поліція Вінницької області
Смертельна ДТП на Вінниччині / Фото: Національна поліція Вінницької області

"На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники", - йдеться у повідомленні. 

Наразі обставини аварії встановлюються. 

Нагадаємо, відомий стендап-комік разом із дружиною потрапив у смертельну ДТП неподалік Києва.

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Дата публікації
Перегляди
5003
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