На Вінниччині сталась страшна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти: фото

У Вінницькій області у вівторок, 22 серпня, сталась моторошна ДТП, у якій загинуло 9 людей, серед яких є діти. Там зіткнулись DAF та ВАЗ.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, 22 серпня о 19:28 поблизу с. Бродецьке Хмільницького району Вінницької області сталась страшна ДТП. Там зіткнулись вантажівка DAF та автомобіль ВАЗ.

На місці аварії загинув водій легкового автомобіля та 8 його пасажирів, серед яких є діти.

Смертельна ДТП на Вінниччині / Фото: Національна поліція Вінницької області

"На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Наразі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, відомий стендап-комік разом із дружиною потрапив у смертельну ДТП неподалік Києва.

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