Літаки F-16: експерт розповів, як Україна отримуватиме західну авіацію і чи зможе обслуговувати

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що 61 обіцяний літак F-16 Україна отримає не одразу. Це стане можливим після того, як військові аеродроми зможуть їх приймати та обслуговувати.

Про це він сказав в етері FreeДом.

"Нам не можна передати 61 літак, якщо ми маємо можливості з експлуатації та обслуговування 10 чи 20 літаків, тому що ми цю техніку можемо втратити. Якщо ми не будемо мати достатньо майданчиків базування і переміщення цих літаків - вони стануть ласою мішенню для російських ударних засобів. Тому постачання цього озброєння здійснюватимуться поетапно, у міру нарощування нашого угруповання або системи експлуатації та технічного ремонту", - пояснив він.

Експерт додав, що західну авіацію Україна використовуватиме, як для ударів по окупантах, так і для знищення ворожих цілей.

"Говорити про те, що ми одразу отримаємо 61 літак буде, напевно, неправильно. Щодо того, як їх будуть використовувати... F-16 настільки універсальний літак, що використовувати його можна в дуже широкому спектрі: і як бомбардувальник, і як майданчик для запуску ракет, і як винищувач-перехоплювач, і як засіб підтримки ударних дій механізованих і танкових військ", - заявив Грабський.

За його словами, Україна може використовувати нові літаки спочатку "невеликими дозованими групами" на окремих ділянках фронту.

"А надалі, я смію припустити, що ми вже перейдемо до більш якісного і абсолютно нового варіанту використання масованих угруповань цієї авіації для нанесення потужних і концентрованих ракетних і бомбових ударів по об'єктах противника. Я дуже сподіваюся, що ці літаки допоможуть нам звільнити схід України", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Також Данія передасть ЗСУ 19 літаків F-16.

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