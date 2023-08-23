З Китаю неймовірним чином втік критик Сі Цзіньпіна

Чоловік подолав приблизно 300 кілометрів по морю, щоб втікти від режиму.

Китайський критик лідера голови КНР Сі Цзіньпіна Квон Пьонг втік з країни до Південної Кореї за допомогою водного мотоцикла.

Про це інформує BBC.

Берегова охорона Південної Кореї затримала чоловіка, який на водному мотоциклі пройшов приблизно 300 км по Жовтому морю, але застряг через інцидент біля круїзного терміналу. Наразі його обвинувачують у намаганні незаконно потрапити до країни, однак не підозрюють у шпигунстві.

Після встановлення особи виявилось, що це 35-річний Квон Пьонг, відомий китайський активіст та критик Сі Цзіньпіна. Південнокорейський активіст Лі Де Со підтвердив особу затриманого та заявив, що його вже кілька років переслідує влада Китаю. Деякий час він навіть провів у тюрмі.

"Він додав, що пан Квон зараз розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай збільшив обсяги поставок екскаваторів та іншої техніки росіянам, яку потім використовували для будування укріплень на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектувальних для виробництва зброї.

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