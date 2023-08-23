Из Китая невероятным образом сбежал критик Си Цзиньпина

Человек преодолел примерно 300 километров по морю, чтобы убежать от режима.

Китайский критик лидера главы КНР Си Цзиньпина Квон Пьонг сбежал из страны в Южную Корею с помощью водного мотоцикла.

Об этом информирует BBC.

Береговая охрана Южной Кореи задержала мужчину, который на водном мотоцикле прошел примерно 300 км по Желтому морю, но застрял из-за инцидента у круизного терминала. Пока его обвиняют в попытке незаконно попасть в страну, однако не подозревают в шпионаже.

После установления личности оказалось, что это 35-летний Квон Пьонг, известный китайский активист и критик Си Цзиньпина. Южнокорейский активист Ли Де Со подтвердил личность задержанного и заявил, что его уже несколько лет преследуют власти Китая. Некоторое время он даже провел в тюрьме.

"Он добавил, что господин Квон сейчас размышляет над тем, подавать ли заявление на получение статуса беженца в Южной Корее, которое ежегодно удовлетворяет лишь несколько запросов или в третьей стране", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай увеличил объемы поставок экскаваторов и другой техники россиянам, которую затем использовали для строительства укреплений на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия.

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