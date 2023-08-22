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В Кривом Роге раздался взрыв

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3884
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздался взрыв

Взрыв

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

Утром 22 августа в Кривом Роге раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Перед взрывом воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне из беспилотника атаковали жителя Золотой Балки на Херсонщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что русские войска обстреляли Гуляйполе. Есть погибший человек.

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Дата публикации
Просмотры
3884
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